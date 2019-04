D’Alessandro: “La Roma ha grandi campioni, ma siamo in un buon momento”

L’Udinese è all’Olimpico per proseguire nella sua striscia positiva. Sulla fascia sinistra di centrocampo ci sarà D’Alessandro, che ha parlato ai microfoni dei cronisti prima del fischio d’inizio con la Roma.

D’ALESSANDRO A ROMA TV

Sette punti nelle ultime tre partite, è cambiato qualcosa dall’arrivo di Tudor?

Abbiamo fatto buoni risultati, siamo in un buon momento. Il cammino è lungo ma ce la possiamo fare.

Cosa ha portato Tudor in più?

La sua esperienza da giocatore importante, sa cominciare e conosce quello che vogliamo noi in campo. Noi dobbiamo essere bravi a fare quello che lui chiede. Per ora ci siamo riusciti speriamo di continuare.

La Roma?

E’ una squadra forte, sarà difficile ma giocare all’Olimpico è bello, contro grandi campioni, cercheremo di dare il massimo.

D’ALESSANDRO A SKY

D’Alessandro, 7 punti in 3 partite con Tudor: pensate di aver iniziato un percorso utile per la salvezza?

Abbiamo fatto degli ottimi match nell’ultimo periodo e quando arrivano i punti fa sempre piacere. Il mister ci ha dato la scossa da quando è arrivato, ma la salvezza è ancora lontana e non dobbiamo assolutamente abbassare la guardia. Anche perché le altre nelle zone basse corrono e noi dobbiamo rispondere sul campo e continuare a fare punti.