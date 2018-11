D’Alema: “Di Francesco promosso, ma lavori sul carattere della squadra” – VIDEO

A margine dell’evento Cavalieri della Roma, ha parlato l’ex Presidente del Consiglio e tifoso giallorosso Massimo D’Alema. Ecco le sue parole sulla squadra di Di Francesco: “La squadra è capace di esprimere grandissime capacità. Ha fatto partite eccellenti, alcune trasferte difficili affrontate con personalità. Ogni tanto ha dei black out, bisogna lavorare sul carattere. Di Francesco è promosso, abbiamo fiducia in quello che saprà fare. Lo stadio? Speriamo vada tutto per il verso giusto”.