Da Sarri a Di Biagio o Gasperini: riparte il toto-allenatore per l’ennesimo progetto

Nel botta e risposta delle ultime ore tra Monchi e James Pallotta è emerso un dato di fatto: il presidente della Roma pretendeva e pretende tutt’ora un allenatore di primo livello per la sua squadra. I nomi che circolano per la prossima stagione però non sono quelli di Conte e Mourinho. Dopo l’esonero di Eusebio Di Francesco e il contratto part time a Claudio Ranieri, si cerca una figura in linea col progetto giovani pensato a Trigoria. L’unica figura di medio-alto livello è quella di Maurizio Sarri. Gasperini, Giampaolo o addirittura Gigi Di Biagio tra i nomi papabili.

