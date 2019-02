Critiche social, la mamma di Zaniolo contrattacca: “Non mi faccio pubblicità con Nicolò” – FOTO

È Nicolò Zaniolo la star del momento della Roma e del calcio italiano. Il periodo magico che sta vivendo il talento classe ’99 ha attirato inevitabilmente le mire dei top club europei, creando anche una grande attenzione sui social nei suoi confronti. Così come sta facendo parlare di sé anche la mamma di Nicolò, Francesca Costa, sempre più seguita su Instagram grazie agli scatti in cui mostra tutta la sua bellezza. L’attività social di Francesca, però, ha scatenato anche numerose critiche: per molti, infatti, starebbe sfruttando la fama di suo figlio per aumentare la sua popolarità. Nei giorni scorsi, inoltre, alcuni articoli hanno riportato che Zaniolo avrebbe addirittura rimproverato la mamma per gli scatti pubblicati sui social.

Francesca, 42 anni, però non ci sta e risponde ai commenti su Instagram: “A mio figlio non dà fastidio niente, non è vero quello che è stato scritto. Nelle foto che posto non c’è niente di male e non sminuiscono il mio essere madre“. La mamma di Nicolò Zaniolo e moglio dell’ex calciatore Igor sottolinea anche che gli scatti sul suo profilo Instagram, che ora conta quasi 200mila followers, non hanno subito nessun tipo di cambiamento negli anni: “Il mio account risale al 2010, quando non sapevate neanche che mio figlio esistesse. Da allora ho sempre pubblicato lo stesso tipo di foto e Nicolò non ha mai detto nulla“. Francesca da un paio di giorni sta rispondendo praticamente a tutti i circa mille commenti sotto i suoi ultimi post, ringraziando invece chi ha speso belle parole nei suoi confronti.