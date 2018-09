Cristante: “Vittoria fondamentale, sentiamo le responsabilità ogni partita”

La Roma va alla ricerca della sua seconda vittoria stagionale. A Bologna è già tempo di bilanci per i giallorossi. A pochi minuti dal fischio d’inizio del match, Bryan Cristante ha raccontato le sue impressioni. Ecco le interviste:

CRISTANTE A ROMA TV

Oggi è fondamentale vincere. Non siamo partiti benissimo ma è importante che portiamo a casa la vittoria oggi.

Sentite il peso della responsabilità?

Ci sono in ogni partita, non di più in questa. E’ importante che portiamo a casa questa partita.

CRISTANTE A SKY

Partita difficile, dovremo essere bravi a fare un bel risultato e tornare a casa con una vittoria.