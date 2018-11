Cristante: “Pronto a sostituire De Rossi, dobbiamo vincere per trovare continuità”

Vincere, rilanciarsi in zona Champions e prepararsi alla gara di martedì contro il Real Madrid. Sono questi gli obiettivi della Roma, che contro l’Udinese cerca i tre punti dopo la sosta per le nazionali. A pochi minuti dal fischio d’inizio ha parlato Bryan Cristante. Ecco le sue parole.

CRISTANTE A SKY

Dopo la pausa faticate, cosa serve ora?

Dobbiamo stare concentrati come sempre, non è mai facile in Serie A. Tanti dei nostri sono stati fuori e dobbiamo entrare con la testa giusta.

Pronto a sostituire De Rossi?

Si sono pronto. Sono pagato per giocare e fare il meglio possibile. Farò del mio meglio fino al rientro di Daniele De Rossi.

CRISTANTE A ROMA TV

“Oggi è importante per noi per continuare il percorso che stavamo facendo prima della pausa nazionali, per continuare a vincere e trovare continuità”.

Tu come stai? Stai trovando l’intesa con i compagni.

Mi sto trovando bene, c’era il bisogno di conoscersi meglio e trovare una bella affinità di squadra. Sta migliorando partita dopo partita e dobbiamo continuare su questa strada.

Sempre pericoloso affrontare una squadra che ha appena cambiato allenatore.

Avranno forti motivazioni, sanno che ogni partita è fondamentale per fare punti e come ogni partita della Serie A sarà difficile.