Cristante: “Siamo una bella squadra. La trasferta con l’Inter arriva al momento giusto”

La Roma torna a vincere in casa, grazie a una bella prestazione contro un’ottima Udinese. Tra i migliori anche Bryan Cristante, che ha parlato al termine della sfida. Le sue parole:

CRISTANTE A ROMA TV

Ranieri bravo a lavorare sulla testa ?

I risultati danno una mano, quando vinci ritrovi la fiducia. In questo modo le cose riescono più facilmente.

Partita difficile…

Lo sapevamo, l’Udinese stava facendo risultati. Siamo stati bravi senza rischiare, poi alle prime occasioni buone siamo stati bravi a segnare.

Siamo pronti per giocare la partita con l’Inter?

Certo, l’abbiamo dimostrato durante l’anno di saper fare prestazioni con le grandi squadre. Stiamo crescendo gara dopo gara e arriva l’Inter nel momento giusto. Sta a noi fare una grande prestazione per provare a vincere.

Oggi buon fraseggio da parte tua e della squadra…

Il mister ci sta dando le giuste indicazioni, stiamo facendo buone gare. Poi con la giusta testa abbiamo fatto vedere che siamo un’ottima squadra, bastava ritrovare le giuste misure e la fiducia in noi stessi.

Vi siete resi conto in campo della gomitata di Samir a Juan Jesus?

No, la sto rivedendo ora in tv, in campo pensavamo fosse testa contro testa. C’era molta confusione in area.