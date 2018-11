Cristante: “Jesus ha fatto bene a toccarla. Dopo la sosta ripartiamo così”

Ottima prestazione della Roma, che finalmente ritrova la vittoria all’Olimpico con un netto 4-1. Tra i migliori Bryan Cristante, che è intervenuto al termine del match.

CRISTANTE A ROMA TV

Una vittoria importante.

Siamo stati bravi, l’abbiamo messa subito sul piano giusto per poi chiuderla nel secondo tempo, non era facile. Dobbiamo trovare la continuità che in campionato sta un po’ mancando ma da prestazioni così può partire la rimonta.

Il tap in di Jesus sul tuo colpo di testa

Meglio così, non si sa mai dove può andare a finire la palla…

Non gli hai detto niente quindi.

Sì sì, a lui sì (ride, ndr).

La sosta è un peccato o fa bene?

È una cosa che viene da noi, dobbiamo essere bravi a continuare. Dobbiamo lavorare bene ora che rimaniamo a Trigoria e ripartire bene in campionato.

Primo tempo contratti, nel secondo le gambe di tutti andavano in maniera diversa. È stata preparata così?

Ogni partita è a sé. Nel primo tempo tutte e due le squadre pensavano a metterla sul piano giusto, nel secondo ci siamo aperti entrambi e siamo stati bravi noi a punirli.

Come ti trovi in questa posizione? Ti servono più partite per entrare in ritmo.

Mi trovo benissimo, sia a centrocampo che davanti. Più partite si giocano più condizione si trova.

CRISTANTE A SKY

Grande partita della Roma, non si vedeva da tempo. E’ questa la Roma che può rincorrere la Champions?

Deve essere questa. Abbiamo dimostrato di essere forti, dobbiamo solo trovare la continuità che ci sta mancando.

Come sta evolvendo il centrocampo della Roma, state trovando l’alchimia tra voi nuovi?

Quando si cambia tanto non è mai facile iniziare subito forte. Stiamo crescendo e dobbiamo continuare per trovare la continuità.

Di Francesco ti ha cambiato ruolo e questo centrocampo sembra che funzioni. Vi trovate bene e tu stai sfuggendo alla maledizione Gasperini: di solito quando si va via dalle sue squadre poi non ci si conferma.

Anche gli altri stanno dimostrando di fare bene in altre piazze, anche se questa cosa è diventata di moda. Stiamo crescendo, ci stiamo trovando di più tra noi nuovi e possiamo fare un grande campionato.

CRISTANTE IN ZONA MISTA

“Era importante vincere prima della sosta e dare continuità alla vittoria in Champions. Ora abbiamo la sosta per prepararci bene per il campionato”.

La sconfitta dell’Inter vi dà più forza per l’inseguimento alla zona Champions?

Noi dobbiamo guardare a noi stessi, pensare a vincere, trovare continuità. Qualche passo falso lo fanno tutti.

Come ti trovi accanto a Nzonzi?

Bene, stiamo facendo belle prestazioni e stiamo trovando i meccanismi giusti. Dobbiamo continuare su questa strada.

Un bilancio sui primi mesi a Roma.

Positivi, c’è sempre bisogno di un po’ di ambientamento. Cresciamo ogni settimana e ogni partita, dobbiamo continuare a farlo per trovare la continuità che ci serve.

Cosa hai pensato quando hai visto che Jesus l’ha toccata?

Non si sa mai se la palla entra o esce, ha fatto bene a toccarla.