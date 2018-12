Cristante: “Grande partita, trovata la continuità. Possiamo giocarcela con tutti”

Il centrocampista della Roma Bryan Cristante è intervenuto ai microfoni dei giornalisti al termine del match vinto contro il Parma per 2 a 0.

CRISTANTE A ROMA TV

Abbiamo fatto una grande partita, era importante vincere per dare continuità prima delle vacanze e riavvicinarci a quello che ci spetta.

Come hai gestito il tuo momento iniziale in questa stagione?

Lavorando tutti i giorni, ci stanno i momenti di alti e bassi. Era un periodo di adattamento, dovevo lavorare per trovare i giusti collegamenti con la squadra e poi sono riusciti normalmente.

La classifica vi lascia più sereni.

Ci avviciniamo ai posti che ci spettano, non abbiamo ancora fatto niente, dobbiamo ancora agganciarli ma l’importante era fare questa sosta lì vicino.

Partita di non facile lettura. L’intesa con Nzonzi migliora sempre di più.

Si non era facile, siamo stati bravi. Con Steven è normale che cresca l’intesa partita dopo partita, ci vuole tempo per conoscersi. Dobbiamo continuare su questa strada.

Ora ti senti più libero grazie ai gol o a prescindere?

C’è bisogno sempre di un periodo di adattamento in una squadra nuova. Poi si riesce a giocare meglio e a fare le cose con più libertà.

CRISTANTE IN ZONA MISTA

Sei punti in due partita, state tornando in alto.

Siamo stati bravi a vincere, era importante per ritrovare continuità prima della sosta.

Cosa è cambiato?

Abbiamo trovato la continuità, abbiamo sempre alternato buone partite ad altre non buone.

La tua crescita?

Normale, come cresce la squadra cresco anche io, squadra nuova e posto nuovo, con il passare del tempo è aumentato il feeling.

Giudizio per la Roma a metà stagione?

Abbiamo dimostrato che possiamo giocarcela con tutte, abbiamo sbagliato tante volte con squadre piccole, dobbiamo trovare continuità che ci è mancata finora.

Avete rischiato nel primo tempo.

Loro sono stati bravi a chiudersi e ripartire veloci, nel secondo tempo abbiamo trovato qualche spazio in più e siamo stati bravi a chiuderla.