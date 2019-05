Cristante, ecco il dream team: Cafu sulla fascia e Totti in attacco – VIDEO

Maldini, Pirlo, Gerrard, Ronaldinho… Nella squadra ideale di Bryan Cristante ci sono tantissimi big della storia del calcio. Tra quelli in attività solo Buffon, Marcelo e Ibrahimovic, ma anche due romanisti: in un video sui canali social ufficiali del club, il centrocampista ha mostrato il proprio dream team ideale e sulla destra ha scelto Cafu, mentre davanti non poteva mancare Francesco Totti (“ha fatto giocate e messo palloni che per altri giocatori erano difficili anche da vedere”).