Cristante: “Avevamo bisogno di qualche partita per trovare il giusto ritmo”

Esordio casalingo in Champions League sul velluto per la Roma: nella seconda giornata del Gruppo G, i giallorossi hanno battuto il Viktoria Plzen per 5 a 0 grazie alla tripletta di Dzeko e alle reti di Under e Kluivert. Al termine del match, il centrocampista giallorosso Bryan Cristante ha rilasciato alcune dichiarazioni.

CRISTANTE A ROMA TV

In che modulo ti trovi meglio?

Mi trovo bene in entrambi i ruoli, poi decide il mister. Dipende anche da come dobbiamo interpretare la partita, e che tipo di avversario troviamo. I moduli non sono un problema.

State recependo al meglio quello che vuole il mister…

Stiamo facendo delle buone partite, abbiamo continuità e c’è bisogno di qualche gara per trovare le giuste distanze e il giusto ritmo. Bisogna continuare su questa strada e non fermarsi.

Grande intesa tra te, Nzonzi e Pellegrini

Sì, stiamo facendo delle buone partite trovando continuità, avevamo bisogno di partite per trovare le distanze. Ora dobbiamo continuare su questa strada senza fermarci.