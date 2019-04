Mancano quattro giornate alla fine del campionato e la corsa Champions è sempre più intensa. Per i bookmakers, però, è una lotta a tre. Come riporta agipronews, Roma e Atalanta sono le due favorite. Dopo il successo di ieri la quota che vede squadra di Gasperini qualificata all’Europa che conta si è dimezzata arrivando a 2,25. Viene valutata allo stesso modo l’accesso dei giallorossi in Champions League. Leggermente più alta la quota del Milan a 2,50.