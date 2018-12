Correa carica i tifosi su Instagram: “Forza Lazio sempre”. E arriva il “like” di Pastore – FOTO

Galeotto fu il “like”. Javier Pastore è tornato ieri tra i convocati della Roma dopo essere stato fuori a lungo per un problema al polpaccio. Sui social però si era già fatto notare in settimana per un apprezzamento che non è piaciuto ai tifosi romanisti più attenti. Il “corpo del reato” si trova sulla pagina del laziale Correa. Dopo il gol al Milan, domenica scorsa, l’ex Siviglia ha postato una foto su Instagram scrivendo “Continuiamo a lavorare tutti insieme. Forza Lazio sempre”. Sotto la foto, tra i tanti “like” spunta anche quello del romanista, che in un tentativo di solidarietà argentina si è lasciato sfuggire il doppio clic, che qualche tifoso giallorosso ha mandato giù di traverso.