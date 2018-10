Coric a segno nell’amichevole con la Lupa Roma: “Contento per il gol, continuo a lavorare” – FOTO

Ante Coric è l’unico giocatore di movimento in rosa (oltre a Mirante e Fuzato) a non aver ancora visto il campo in un match ufficiale. Il croato non sembra però aver perso la speranza e continua ad aspettare il suo momento. Nell’amichevole di oggi pomeriggio con la Lupa Roma, vinta dai giallorossi per 3-2, il centrocampista è andato in gol. “Molto contento e soddisfatto di avere segnato il mio primo gol con la AS Roma nella vittoria di oggi pomeriggio. Adesso devo continuare a lavorare” ha scritto Coric sul suo profilo Instagram ufficiale.