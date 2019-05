Coreografia De Rossi, l’appello della Sud: “Lasciamogli un ricordo indelebile”

Domani sera, contro il Parma, sarà l’ultima partita con la maglia della Roma per Daniele De Rossi. La Curva Sud, pronta a salutarlo, ha preparato una coreografia e, tramite un comunicato, ha spiegato tutte le indicazioni affinché il capitano venga accolto nel migliore dei modi: “Per Daniele, per rendere onore a uno dei figli di Roma, uno di noi. Ci rivolgiamo a tutti voi che domani popolerete la Curva Sud di seguire minuziosamente le istruzioni dei ragazzi dei gruppi affinché tutto riesca per il meglio e si possa salutare nel modo che merita l’ultima bandiera che lascia la nostra AS Roma. Innanzitutto, il segnale per l’inizio della coreografia sarà dato da un bandierone che sventolerà nella parte bassa della curva all’ingresso delle squadre in campo. Dopo il segnale si prega di non alzare altro che non sia il materiale coreografico fornito appunto dai gruppi. Per cui, almeno inizialmente, bandiere, bandieroni e quant’altro devono essere riposti. Infine, ma non per ordine d’importanza, vi chiediamo di dare tutto a livello di tifo per 90 minuti. Fuori la voce per la Roma e per Daniele De Rossi, lasciamo un ricordo indelebile nel cuore di un romanista come noi. Avanti Curva Sud”.