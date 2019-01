Coppa Italia, nessuna sanzione per la Lazio. Roma multata per lancio di petardi

Sono arrivate le decisioni del Giudice Sportivo Alessandro Zampone, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Eugenio Tenneriello, in merito alle partite di ottavi di finale di Coppa Italia. C’era attesa per le possibili sanzioni nei confronti di Lazio e Bologna (in relazione a cori razzisti), che però non ci sono state. C’è, invece, una multa per la Roma: 3000 euro per il lancio di due petardi all’interno del campo da parte dei tifosi giallorossi al 30‘ del primo tempo. Infine prima ammonizione per Marcano.