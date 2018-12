Coppa Italia, lunedì 10 dicembre il sorteggio per determinare l’ordine degli ottavi di finale

La stagione della Roma vive un momento delicato soprattutto in campionato. I giallorossi non devono perdere contatto con il treno Champions, anche in vista dei molteplici impegni che l’attendono nel nuovo anno. Oltre all’Europa, infatti, la squadra di Eusebio Di Francesco a gennaio scenderà in campo negli ottavi di finale di Coppa Italia, affrontando la vincente di Genoa-Entella (che giocheranno giovedì pomeriggio). Come riporta il sito della Lega Serie A, lunedì 10 dicembre alle ore 15.00, presso la sede della Lega Calcio in Via Ippolito Rosellini a Milano, avrà luogo il sorteggio per stabilire l’ordine di svolgimento delle gare degli ottavi di finale che si disputano tra due Società di Serie A.