Niente da fare per la Roma Femminile: la Fiorentina Women ha battuto le giallorosse allenate da Elisabetta Bavagnoli per 2 a 0 nella semifinale di ritorno della Coppa Italia. Dopo l’1 a 1 dell’andata, le viola sono riuscite a imporsi nella seconda partita grazie alle reti di Bonetti al 24′ e di Parisi al 47′. Per le giallorosse sfuma il sogno finale al primo anno.