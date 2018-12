Coppa Italia, agli ottavi sarà Roma-Entella: battuto il Genoa ai calci di rigore

La Roma trova l’Entella. Sarà la squadra che milita in Serie C l’avversaria dei giallorossi negli ottavi di finale di Coppa Italia: i ragazzi di Chiavari hanno battuto il Genoa ai rigori dopo il 3-3 dei tempi regolamentari e supplementari. Nel primo tempo vantaggio degli ospiti con Simone Icardi, ma pochi minuti dopo arriva il primo dei tre rigori della serata realizzato da Piatek. L’attaccante omonimo dell’argentino dell’Inter non ci sta, e all’83’ porta di nuovo in vantaggio l’Entella. Passano però solo tre minuti e arriva di nuovo il pareggio di Piatek, di nuovo su penalty. Nei supplementari il 3-2 firmato da Lapadula sempre su calcio di rigore prima del pareggio al 121′ di Adorjan.

Ai rigori decide l’errore di Lapadula dopo che le due squadre erano andate ad oltranza.