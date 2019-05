Continua la contestazione a Pallotta: a Cuba un nuovo striscione – FOTO

Ormai da più di due settimane ha preso il via la contestazione al presidente della Roma James Pallotta. Dalla capitale la protesta si è espansa in tutte le principali città del mondo. L’ultimo dei tanti striscioni esposti in questi giorni è comparso a Cuba. “Pallotta rispetta le nostre bandiere, farci vincere il tuo primo dovere” questo il messaggio di un gruppo di tifosi giallorossi, anche loro toccati dai mancati risultati e dalla decisione da parte della dirigenza di non rinnovare il contratto a De Rossi.