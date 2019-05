Conte, soggiorno toscano in attesa del futuro. Il tecnico assiste agli allenamenti dell’Empoli

Il giro d’Italia di Antonio Conte continua. Prima l’avvistamento da una tifosa a Porto Cesareo (Lecce), poi la tappa intermedia a Fiumicino per volare a Torino per assistere all’incontro tra Granata e Milan. Con l’occasione ha avuto modo di parlare anche con Petrachi, suo grande amico e in odore di cambiare club con la Roma vicinissima a fargli firmare un triennale. In tutto questo il futuro dell’ex Chelsea resta ancora incerto, ma il suo tour nello stivale procede.

Da due giorni è a Empoli dove ha anche assistito ieri all’allenamento di Andreazzoli. Ancora oggi è nel capoluogo toscano e si fermerà fino a domani mentre Roma e Inter su tutte attendendo una risposta sul suo futuro da allenatore.