Conte, parla Marino: “Ha trattato con la Roma, poi è saltato tutto per l’Inter”

Conte alla Roma è un sogno cullato fino a stamattina dai tifosi giallorossi. Ne ha parlato anche l’ex dirigente Pierpaolo Marino: “Da quel che so, Antonio ha trattato con la Roma, poi però è saltato tutto – ha detto a Radio Sportiva -. Il motivo? È stato allettato dalla proposta dell’Inter…”. A saltare quindi potrebbe essere Luciano Spalletti: “Il futuro di Luciano è molto legato a come finirà la stagione l’Inter, con la situazione che ora si è fatta complessa anche per quanto riguarda il terzo posto. Credo che Marotta abbia intenzione di cambiare e penso che i nerazzurri volteranno pagina. È più probabile che Allegri rimanga alla Juventus che Spalletti a Milano”.