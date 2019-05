Conte dice “no” alla Roma, i tifosi: “Si sapeva, ma chi ci va da Pallotta? Ci toccherà Giampaolo”

Antonio Conte non sarà il prossimo allenatore della Roma. Fine dei giochi. Il tecnico, dopo aver lasciato dire la sua a chiunque nelle ultime settimane, ha spento ogni speranza: “Andrò dove posso vincere. Per ora non a Roma”. Un rifiuto che per i tifosi suona come e peggio di una sconfitta. “Ma davvero ci avevate creduto? Noi non abbiamo un progetto vero” scrive Fabius sui social. E come accade spesso in questi casi, l’obiettivo principale è uno solo: James Pallotta. “Se dopo 8 anni di gestione “non ci sono le condizioni” è il caso di passare la mano il prima possibile…” uno dei commenti più apprezzati su Twitter.

INCUBO – Da sogno a incubo. Sfumato Conte, per i tifosi adesso il nuovo allenatore sarà un ripiego. “Tranquilli che Giampaolo si è già liberato. Verrà lui” uno dei tanti commenti. Quello del tecnico della Sampdoria è il nome verso il quale i tifosi indirizzano il loro sconsolato destino: “Sono settimane che l’hanno scelto. Mai più allo stadio”. E c’è chi ironizza: “Prendiamo Di Carlo, un allenatore all’altezza di questa società”.

RANIERI O GASP – In effetti proprio i social si erano già espressi con chiarezza. “Se non Conte, che sia Ranieri”. Un plebiscito per l’allenatore testaccino, che a Roma resterebbe volentieri, ma che aspetta una risposta in tempi brevi. Sulle radio dell’etere invece si punta forte su Gasperini: “E’ l’uomo giusto e si sta guardando intorno” spiega bomber Roberto Pruzzo. “Ma gli conviene puntare sui giallorossi?” la domanda che si fanno tutti. “Conte o no, se i presupposti non ci sono allora si possono creare” dice Matthew. La risposta, in ogni caso, non tarderà troppo.