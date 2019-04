Conte da Cattelan, ecco il gioco e gli indizi sul suo futuro club – VIDEO

Dove allenerà Antonio Conte il prossimo anno? Se lo chiedono tantissimi tifosi, compresi quelli della Roma, che sognano un suo arrivo per dare una scossa dopo la stagione negativa. Lo sa bene Alessandro Cattelan, presentatore di Sky, che l’ha avuto come ospite durante la puntata del suo programma EPCC che andrà in onda stasera. Sulla pagina ufficiale della trasmissione è però arrivata una piccola grande anticipazione: i due hanno “giocato” al Bomber Advisor, un gioco nel quale Cattelan nasconde della carte con i nomi delle squadre accostate a Conte negli ultimi mesi. Senza farle vedere a nessuno, commentano le reali possibilità su ogni club. “Andrei sicuramente in una squadra che ha un progetto che mi convince“, le sue parole all’inizio del gioco , prima di un piccolo indizio sul momento dell’annuncio (“sicuramente a giugno”). Tra battute e risate, alla fine tra le tre rimaste ci sarà davvero la futura squadra di Conte?