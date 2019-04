Conte, Amoruso boccia la Roma: “Non so se possono permetterselo”

Antonio Conte è un vincente. Sua figlia si chiama Vittoria e non è un caso. Il suo rapporto con il trionfo è quasi ossessivo, maniacale. Nicola Amoruso, che ha condiviso parte dei successi della carriera di Conte da giocatore (insieme hanno portato a casa 3 scudetti, una Supercoppa Italiana, una Supercoppa Europea, una Coppa Intercontinentale e una Coppa Intertoto), conosce bene la fame del tecnico e la sua voglia di vincere, sopra ogni cosa. Ecco perché secondo l’ex attaccante, che ha parlato in esclusiva a Forzaroma.info, la Roma non sarebbe la squadra giusta: “Roma è una grande piazza, ma se Conte dovesse accettare pretenderebbe una campagna acquisti che non so se la Roma può permettersi in questo momento. E’ un’ipotesi davvero difficile”.