Conte a una tifosa: “Se vengo alla Roma? Vediamo…” – FOTO

Antonio Conte è il sogno, ormai non più tanto proibito, della Roma per il prossimo anno. Il nome del tecnico ex Chelsea continua a rimbalzare con insistenza in città e le quotazioni dei bookmakers, inizialmente scettici, si stanno via via abbassando.

Un altro indizio arriva oggi da Lecce, più precisamente da Porto Cesareo, dove l’allenatore salentino è stato intercettato da una tifosa. “Mister, viene alla Roma” la domanda. “Vediamo, vediamo” la risposta di Conte come riporta la pagina Instagram laroma.info. Insomma, la porta a un arrivo nella Capitale è tutt’altro che chiusa e lo dice anche il sorriso con il quale l’ex Juve ha salutato la tifosa alla battuta “Dai che a Roma si mangia meglio di Londra”. Adesso chissà che non resti solo un sogno di primavera.