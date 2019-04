Con il Cagliari la Roma trova Manganiello: arbitro fortunato, con lo spettro del 7-1

Con un giorno di ritardo rispetto al solito (causa semifinali di Coppa Italia) la Lega ha fatto sapere le designazioni arbitrali per il prossimo turno di Serie A. Per la Roma ci sarà Gianluca Manganiello della sezione di Pinerolo. Insieme a lui gli assistenti Galetto e Di Vuolo, mentre in cabina Var ci saranno Di Bello e l’assistente Di Iorio. Quarto uomo Pairetto.

BILANCIO – E’ la seconda stagione che Manganiello arbitra partite della Roma. Dallo scorso anno a oggi le strade dell’arbitro di Pinerolo e dei giallorossi si sono incrociate 5 volte, per un bilancio di 4 vittorie e una sconfitta romanista. Quell’unica macchia è arrivata in Coppa Italia, nella debacle del Franchi di questa stagione, uno dei punti più bassi degli ultimi anni con il 7-1 incassato dalla Fiorentina. In campionato invece, con Manganiello la Roma sa solo vincere. L’ultima volta, la vittoria allo scadere contro il Frosinone.