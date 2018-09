Codice DiFra: ecco tutti i “messaggi” di malcontento spediti a Monchi – FOTO

Non tutte le comunicazioni avvengono tramite microfono o tramite un discorso nello spogliatoio. Ci sono esternazioni che non hanno bisogno di parole e dalla Roma rassegnata che ha prestato il fianco al Real Madrid senza opporre resistenza è emerso anche questo. Di Francesco con le sue scelte, e per sua stessa ammissione, ha mandato un segnale a tutto il gruppo. Dalla società ai calciatori. E non è la prima volta che capita in stagione. La prima parte dell’annata giallorossa è costellata da una serie di sms con destinatari ben precisi.

