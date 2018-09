Cies, la spesa della Roma per la rosa in crescita di 19 milioni. Giallorossi 18esimi in Europa

La Roma ha speso in totale 295 milioni di euro per assemblare la sua rosa. E’ il dato riportato dal Cies, l’osservatorio del calcio, che valuta di anno in anno il costo delle rose delle squadre europee. I giallorossi sono in crescita di 19 milioni rispetto a settembre 2017, ma in calo in classifica. Dal 15esimo posto, la squadra di Pallotta si assesta adesso al 18esimo. A superarla anche il Napoli, che secondo l’osservatorio ha speso un milione in più. Al primo posto si conferma il Manchester City, che può vantare una spesa di un miliardo. Prima delle italiane la Juventus, classificata al settimo posto.