CIES, ecco i 100 giocatori più costosi del mondo: c’è anche Zaniolo. Salah vale 219 milioni

Il CIES Football Observatory dà i numeri. Il Centro Internazionale per gi Studi Sportivi ha stilato la classifica dei 100 calciatori più costosi dei 5 top campionati europei. L’algoritmo utilizzato tiene conto di fattori come l’età del calciatore, la durata del suo contratto, i minuti giocati, i risultati raggiunti e la posizione in campo. A guidare la classifica ci sono Kylian Mbappé del PSG (252 milioni di euro), poi l’ex Roma Mohamed Salah (219), seguito da Raheem Sterling (208). L’altro ex giallorosso campione d’Europa con il Liverpool, Alisson, ha un valore di 107 milioni di euro. Nella lista, però, c’è anche un giocatore della Roma attuale, Nicolò Zaniolo. Il centrocampista classe ’99 è al 74esimo posto, con un valore di 68,3 milioni. Il primo in graduatoria per la Serie A è Cristiano Ronaldo (20esimo, 118 milioni), mentre gli altri sono nell’ordine Paulo Dybala (108,2), Krzysztof Piatek (79,2), Lorenzo Insigne (75,1), Milan Skriniar (69,7 milioni), Joao Cancelo (69 milioni), Piotr Zielinski (68,9 milioni), Nicolò Zaniolo (68,3 milioni), Fabian Ruiz (63,8 milioni), Federico Chiesa (63 milioni), Arkadiusz Milik (61,5 milioni), Mauro Icardi (61,3 milioni) e Gianluigi Donnarumma (61 milioni).