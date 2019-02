Dopo l’allenamento di questa mattina, la Roma tornerà in campo domani per la rifinitura. Sempre domani, alle 13.30, sarà la volta della conferenza stampa di Eusebio Di Francesco, con il tecnico che incontrerà i giornalisti alla vigilia dell’impegno contro la squadra di Verona, in programma venerdì sera alle 20.30 al Bentegodi.