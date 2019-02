La quarta giornata del girone di ritorno di Serie A è pronta a cominciare: venerdì sera alle 20.30 la Roma scenderà sul campo del Bentegodi per sfidare il Chievo Verona. Alla vigilia del match contro i giallorossi, il tecnico dei veneti Domenico Di Carlo incontrerà i cronisti a Veronello per la consueta conferenza stampa: l’appuntamento è fissato per domani alle 13.15.