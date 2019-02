Chievo, lesione al bicipite femorale per Pellissier: salta la Roma

Il Chievo perde Sergio Pellissier.Uscito per infortunio al 29′ del match contro l’Empoli, il club veneto sarà costretto a fare a meno del suo attaccante per una lesione al bicipite femorale della gamba destra. Questo il comunicato dalla società: “Sergio Pellissier, uscito dal campo per infortunio al 29′ del primo tempo di Empoli – ChievoVerona, ha svolto gli esami strumentali che hanno evidenziato una lesione muscolare al bicipite femorale della gamba destra. Il capitano gialloblù ha già iniziato le terapie al Centro medico Atlante e sarà valutato di giorno in giorno dallo staff medico gialloblù”. Pellissier non farà quindi parte dei convocati gialloblù per la gara contro la Roma, in programma venerdì sera.