Chievo, Di Carlo sfida la Roma: “Puntiamo ai tre punti”

Stasera la Roma sfiderà il Milan in casa, provando a reagire dopo il terribile 7-1 rimediato a Firenze. Dopo i giallorossi affronteranno il Chievo Verona, che ieri ha pareggiato in casa dell’Empoli. Una partita nella quale gli scaligeri non vogliono recitare il ruolo della vittima sacrificale. “Dobbiamo provare a vincere, con la Roma e con qualsiasi altra squadra – ha detto ieri l’allenatore Di Carlo -. Serve recuperare le energie e preparaci al meglio per il prossimo incontro. Crediamo al 100%, tutti, nella salvezza. Basta vedere il campo”, le sue parole.