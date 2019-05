Chelsea, Sarri al bivio: “Spero di restare, ma non ne sono sicuro”

La Roma è ancora in cerca di un allenatore e dopo il no di Conte ha ripreso quota il nome di Sarri. Il tecnico continua a spiegare che il suo obiettivo è quello di restare al Chelsea. Ieri però, all’ennesima domanda sull’argomento, si è lasciato sfuggire qualche perplessità: “Se sarò ancora al Chelsea? Credo di sì ma non sono sicuro. Posso solo dire che il club mi ha chiesto di arrivare in Champions e abbiamo centrato l’obiettivo. Lo sapete bene: amo il calcio inglese, amo la Premier League. E’ fantastico, è al livello top nel mondo, credo. L’atmosfera negli stadi è meravigliosa e vorrei davvero restare”. Per i giallorossi è l’obiettivo numero uno. La verità nelle prossime settimane.