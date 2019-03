Chelsea, Higuain: “Sono arrivato qui per restarci”

Higuain chiude le porte ad un ritorno in Italia: “Al Chelsea mi sono dovuto adattare al più presto per dimostrare di essere arrivato qui per restarci – ha confessato a Fox Sports -. Sono contento della mia carriera, sono stato fortunato a giocare con grandi squadre nei migliori campionati al mondo”. Si allontana così l’ipotesi-Roma, ventilata nelle scorse ore e legata ad un possibile approdo sulla panchina giallorossa di Sarri.

Ma a far più notizia è il suo addio alla Nazionale: “Non giocherò più con l’Argentina, così molti saranno contenti. Ci ho pensato tanto e ne ho parlato con il ct Scaloni, il mio ciclo è finito. Credo che la cosa mi farà bene e farà piacere a molti, d’ora in poi potrete smetterla di preoccuparvi se ci sarò o meno. In Argentina si parla sempre dei gol che non ho fatto e non dei tanti che ho segnato. Le critiche fanno male, ne ha sofferto anche la mia famiglia”.