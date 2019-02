Dentro Fuzato, fuori Luca Pellegrini e l’attaccante della Primavera Celar. La Roma ha ufficializzato la lista Uefa in vista dell’ottavo di finale di Champions, che si giocherà il 12 febbraio (andata all’Olimpico) e il 6 marzo. Il portiere brasiliano, che non ha ancora giocato un minuto in partite ufficiali, sarà il terzo insieme a Olsen e Mirante.