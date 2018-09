Champions, regalo alla Roma: 2-2 tra Viktoria Plzen e CSKA. Ok la Juve con Pjanic

Viktoria Plzen e CSKA fanno un regalo alla Roma. In Repubblica Ceca finisce 2-2 dopo che i padroni di casa erano andati in vantaggio con la doppietta di Krmencik a cavallo tra il 29’ e il 41’. Nella ripresa al 49’ il gol di Chalov che accorcia le distanze e al 95’ il rigore trasformato da Vlasic. La squadra di Pavel Vrba è adesso attesa all’Olimpico per la prima in casa dei giallorossi, mentre i russi se la vedranno in casa con il Real Madrid.

La Juventus vince a Valencia nel segno di Pjanic: Cristiano Ronaldo viene espulso per rosso diretto al 29’ ma il bosniaco trasforma i due rigori dello 0-2 finale.

TUTTI I RISULTATI

Benfica-Bayern Monaco 0-2

Manchester City-Lione 1-2

Viktoria Plzen-CSKA Mosca 2-1

Real Madrid-Roma 3-0

Valencia-Juventus 2-1

Young Boys-Manchester United 0-3