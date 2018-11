Champions, il Real Madrid è atterrato a Roma. Alle 18.15 la conferenza di Solari – FOTO

Il Real Madrid parte alla volta di Roma. Gli spagnoli – che in Liga stanno faticando più del previsto, come dimostra lo 0-3 subito dall’Eibar – sono arrivati nella Capitale alle 13. Diversi gli assenti: mancheranno Navas, Nacho, Casemiro e Odriozola. L’appuntamento è per martedì alle 21 sul prato dell’Olimpico: ai giallorossi basterebbe un pari per ottenere la qualificazione agli ottavi di Champions con un turno di anticipo.

Oggi è già giornata di vigilia, e quindi, come di consueto, spazio alle conferenze stampa degli allenatori. Alle 13.30 da Trigoria parlerà Eusebio Di Francesco, accompagnato dal terzino Aleksandar Kolarov. Alle 16 allenamento di rifinitura per la Roma. Nel tardo pomeriggio, precisamente alle 18.15, si presenterà davanti ai giornalisti l’allenatore del Real Solari, mentre alle 19 inizierà l’allenamento dei madridisti sul campo dell’Olimpico.