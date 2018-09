Champions League, rimonta batticuore dell’Inter. Poker del Barcellona al PSV

C’era grande attesa per l’inizio della rinnovata Champions League, con quattro squadre italiane di nuovo in corso dai gironi. Ad aprire le danze è stato il gruppo B dell’Inter: i nerazzurri ospitavano il Tottenham a San Siro e fino all’86 la crisi della squadra di Spalletti era sempre più nera. Al 53′ Eriksen aveva portato avanti i londinesi, poi il pareggio di Mauro Icardi al suo primo gol in Champions con un destro al volo dal limite. L’Inter trova coraggio e spinta negli ultimi minuti di gara e al secondo minuto di recupero Matias Vecino trova di testa il gol del clamoroso e definitivo 2-1. Nell’altra gara del girone 4-0 senza troppi problemi del Barcellona al PSV Eindhoven: al Camp Nou a segno Messi (tripletta) e Dembelé.