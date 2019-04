Eusebio Di Francesco, dopo la delusione in Champions League contro il Porto costatagli anche l’esonero dalla Roma, torna sul palcoscenico europeo, ma in veste di osservatore. Come riporta il portale gianlucadimarzio.com, dopo esser stato vicino a sedersi sulla panchina della Fiorentina, ora affidata a Montella, l’ex tecnico giallorosso questa sera è presente alla Cruijff Arena per la sfida di tra Ajax e Juventus.