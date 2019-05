Champions League, c’è una Roma in finale: sarà Alisson e Salah contro Lamela a Madrid

Le semifinali di Champions League hanno emesso i loro verdetti: Liverpool e Tottenham si affronteranno il primo giugno al Wanda Metropolitano per il titolo. Due partite pazze, così come le rispettive rimonte e se la Roma è uscita agli ottavi per mano del Porto, in finale ci sarà comunque un po’ di giallorosso. Già, perché sono tre i giocatori passati da Trigoria che si sfideranno: Lamela contro Salah e Alisson. E se nelle casse capitoline sono entrati circa 150 milioni dalle loro cessioni, è pur vero che adesso hanno la possibilità di giocarsi e sognare la coppa più importante e prestigiosa che esista. Tutto questo in attesa del match di Europa League di domani tra Chelsea ed Eintracht che potrebbe portare in finale a Baku anche Rudiger ed Emerson Palmieri.