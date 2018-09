Champions League, brutto ko per il Viktoria Plzen: con lo Jablonec è 0-3

Con il ko di Bologna la Roma è entrata ufficialmente in crisi, provocando anche la conseguente decisione del ritiro a Trigoria. La squadra di Di Francesco è attesa da un periodo denso di impegni, a partire dal match di mercoledì col Frosinone. Il calendario prevede poi il derby con la Lazio sabato 29 e mercoledì 2 ottobre la seconda partita del girone di Champions League. Davanti ci sarà il Viktoria Plzen (nel primo match del gruppo G 2-2 con il CSKA), che sta vivendo un periodo non semplice con tre punti nelle ultime tre partite di campionato. Nel tardo pomeriggio, infatti, la squadra di Pavel Vrba ha giocato in casa dello Jablonec, uscendo sconfitta per 3-0 per effetto dei gol di Travnik (doppietta) e Chramosta nel secondo tempo. Il Viktoria perde così la vetta della classifica scivolando in terza posizione dietro a Slavia Praga e Sparta Praga.