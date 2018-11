Champions, la Roma vola agli ottavi: decisiva la vittoria del Viktoria Plzen sul CSKA

La Roma è agli ottavi di finale di Champions League. I giallorossi non hanno neanche bisogno di fare un punto contro il Real Madrid perché ringraziano il Viktoria Plzen. La squadra ceca batte a sorpresa 2-1 il CSKA Mosca in terra russa e fa un regalo a Manolas e compagni, che stasera contro il Real Madrid si giocheranno il tutto per tutto per il primo posto. E pensare che il CSKA era passato subito in vantaggio al 10′ con Vlasic; nella ripresa, però, prima Prochazka al 56′ e poi Hejda all’81’ ribaltano il risultato.

La Roma è anche la prima italiana a raggiungere gli ottavi: la Juventus e il Napoli si stanno ancora giocando la qualificazione. Ed è anche la prima volta che raggiunge questo traguardo per due anni consecutivi.