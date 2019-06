Champions, la Roma “tifa” Liverpool: in caso di vittoria Reds in arrivo 4,5 milioni

Saranno in pochissimi i romanisti a tifare Liverpool stasera nella finale di Champions League contro il Tottenham. Troppo fresca l’eliminazione in semifinale della scorsa stagione oltre ovviamente all’ultimo atto della Coppa dei Campioni di trentacinque anni fa. Qualcuno però nella società un pensierino lo farà e il motivo è semplice: in caso di successo dei Reds di Jurgen Klopp, nelle casse giallorosse entrerebbero – secondo Sky Sport – circa 4,5 milioni di euro derivanti dai bonus previsti dagli accordi per le cessioni di Salah di due anni fa (per 42 milioni più 8) e di Alisson la scorsa stagione (62+10).

Proprio ieri James Pallotta ha citato i due nella sua lunga lettera ai romanisti: “Volevo vendere Salah? No, è lui che ha chiesto di partire con ancora due anni di contratto, per dimostrare di potersi affermare in Premier League. Volevo liberarmi di Alisson? No, ma dovevamo fare i conti con il Financial Fair Play e anche lui voleva andare in una squadra che poteva offrirgli molto di più rispetto a quello che le nostre risorse ci avrebbero permesso”.