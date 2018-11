Champions, la Roma rischia agli ottavi Barcellona, City e Bayern. Speranza Porto

La Roma, nonostante la sconfitta di ieri contro il Real Madrid, accede per il secondo anno consecutivo alla fase a eliminazione diretta della Champions League. Manca ancora una giornata per concludere la fase a gironi (gara con il Viktoria Plzen in trasferta), ma la squadra di Eusebio Di Francesco è già sicura del secondo posto e quindi il 17 dicembre a Nyon dalle urne per i sorteggi degli ottavi di finale uscirà una sfidante tra tutte le “teste di serie” della competizione. Solite restrizioni: no ai derby italiani e impossibilità di pescare il Real Madrid, già presente nel girone qualificatorio giallorosso. Le date in programma per l’andata sono quelle del 12/13 o 19/20 febbraio, mentre il ritorno è in programma il 5/6 o 12/13 marzo. Essendo la Roma passata come seconda disputerà obbligatoriamente la prima gara allo stadio Olimpico e la seconda in trasferta.

ACCOPPIAMENTI – Dunque sperare in un sorteggio benevolo diventa difficile. Gli spauracchi come sempre sono rappresentati dal Barcellona, sicuro già del primo posto, e dal Bayern Monaco che si giocherà il primato nell’ultima contro l’Ajax. Da tenere d’occhio anche l’Atletico Madrid, oggi vincente sul Monaco. Dal girone A, però, attenzione alle sorprese con i colchoneros che si confermeranno testa di serie solo battendo il Brugge. Ad approfittarne potrebbe essere il Borussia Dortmund subito dietro a due lunghezze dalla squadra di Simeone. Fa paura anche il Manchester City di Guardiola, attualmente in prima posizione e pronto a confermarsi nell’ultima giornata contro l’Hoffenheim ultimo. La speranza, invece, si chiama Porto dopo il successo di questa sera sullo Schalke.

TIFO – La Roma farà poi il tifo per le italiane. Due in particolare: Napoli e Juventus. La vittoria dei partenopei sulla Stella Rossa, congiunta al successo del Psg sul Liverpool, porta la squadra di Ancelotti al primo posto. Dovesse essere confermata questa posizione i giallorossi eviterebbero contemporaneamente il club inglese e parigino. Discorso simile in casa bianconera. Allegri deve confermarsi testa di serie contro lo Young Boys all’ultima giornata per scongiurare il pericolo Manchester United che arrivando secondo non potrebbe incontrare la Roma.