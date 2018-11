Champions, crollo Real Madrid: l’Eibar vince 3-0. Infortunio per Odriozola – FOTO

Dopo 4 vittorie consecutive si ferma di nuovo bruscamente la corsa del Real Madrid. La squadra di Santiago Solari, alla ripresa del campionato, fa visita all’Eibar per provare a riaccorciare sul gruppo di testa. All’Ipurùa, però, i Blancos crollano inaspettatamente incassando la quinta sconfitta in campionato: i padroni di casa festeggiano una vittoria storica con un netto 3-0. Escalante apre le danze al 16′, poi nella ripresa chiudono i giochi Enrich e Kike (52′ e 57′) facendo ripiombare il Real nelle incertezze della gestione Lopetegui. Gli uomini di Mendilibar salgono a 2 punti dai madrileni, che si fermano a quota 20 e al sesto posto. Inoltre piove anche sul bagnato per Solari, che a inizio ripresa perde anche Odriozola per infortunio. Le condizioni del terzino spagnolo vanno valutate in vista della sfida decisiva di martedì a Roma contro i giallorossi.