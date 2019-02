Caterina Balivo: “Mi piacerebbe avere Zaniolo, può diventare come Ronaldo”

La conduttrice Caterina Balivo in un’intervista al settimanale Panorama ha rivelato di volere come ospiti al suo programma “Vieni da me”, il centrocampista giallorosso Nicolò Zaniolo e sua madre Francesca Costa.

“Chi vorrei come ospite? Il giovanissimo giocatore della Roma Nicolò Zaniolo e sua madre Francesca Costa – le sue parole -. Lui è il più talentuoso calciatore italiano, potrebbe diventare come Ronaldo. Lei è bellissima, sembra sua sorella, mi affascina sapere come lo ha educato, supportato e aiutato a diventare un campione. Venite da me!”