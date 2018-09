Per Daniele De Santis, colpevole dell’omicidio di Ciro Esposito in occasione della finale di Coppa Italia tra Fiorentina e Napoli, la Cassazione ha confermato la condanna a 16 anni di reclusione. Come riporta Sky Tg 24 la Corte Suprema ha respinto il ricorso dell’ultrà romanista contro il verdetto di appello che gli aveva già ridotto la condanna da 26 a 16 anni di carcere.