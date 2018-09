Casemiro: “Roma brava a livello tattico, ma noi siamo stati perfetti”

Casemiro, centrocampista del Real Madrid, parla dopo il successo per 3-0 sulla Roma e lo fa in mixed zone ai cronisti presenti. Queste le sue parole:

“Direi che abbiamo disputato una partita perfetta e abbiamo giocato bene a calcio. Abbiamo mantenuto il controllo. Siamo contenti del match disputato contro la squadra che l’anno scorso ha quasi raggiunto la finale. Se una squadra crea 30 occasioni da gol contro un avversario come la Roma è merito nostro, loro sono molto bravi a livello tattico. Gioco con Kroos e Modric da molto tempo e con giocatori con la loro qualità è facile giocare, li conosco ormai. Mariano? Si notava che non vedeva l’ora di debuttare e contiamo su di lui e ha anche segnato un grande gol. Pallone d’Oro? Credo che l’anno di Luka Modric sia stato fondamentale ma lo assegnerei a Cristiano Ronaldo per quanto fatto l’anno scorso”